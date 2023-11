Caminhão tombou em uma curva na BR-393, em Três Rios, no sentido Minas Gerais - Reprodução/Internet

Publicado 15/11/2023 18:07

Três Rios - Na manhã desta quarta-feira (15), um caminhão que transportava papelão tombou em uma curva na BR-393, em Três Rios, no sentido Minas Gerais. O acidente ocorreu próximo ao bairro Moura Brasil, no km 164.

O motorista perdeu o controle da direção, colidindo com uma estrutura metálica que delimita a estrada. Parte do veículo saiu da pista, enquanto o restante ficou sobre o acostamento e uma das faixas, resultando em um bloqueio parcial do trânsito por quase seis horas, das 7h às 13h. Com a estrada sendo de mão dupla, foi adotado o esquema "pare e siga" durante esse período.

A concessionária responsável pela rodovia, K-Infra, informou que o motorista sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico no local, e não foi necessário encaminhá-lo ao hospital. O trânsito foi normalizado após a remoção do veículo e a liberação total da pista.