Inscrições estão abertas - Foto: Divulgação/Di Blasi Gestão

Publicado 11/06/2024 11:34 | Atualizado 11/06/2024 11:55

Três Rios - O Projeto Esporte Saúde e Vida está chegando a Três Rios, oferecendo aulas de futebol e ginástica gratuitamente para crianças, adultos e idosos. São desenvolvidas aulas semanais, que desde janeiro já estão acontecendo, e seguem com inscrições abertas até setembro. Para se inscrever e obter outras informações basta acessar o O Projeto Esporte Saúde e Vida está chegando a Três Rios, oferecendo aulas de futebol e ginástica gratuitamente para crianças, adultos e idosos. São desenvolvidas aulas semanais, que desde janeiro já estão acontecendo, e seguem com inscrições abertas até setembro. Para se inscrever e obter outras informações basta acessar o link . O projeto também está com inscrições abertas para Paraíba do Sul e Pinheiral.

Realizado pela Di Blasi Gestão e pelo Instituto Chaya com o patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto propõe a democratização do acesso ao esporte para os moradores dessas regiões e tem impactado positivamente na sua saúde e no bem estar. O Esporte Saúde e Vida impacta diretamente moradores de regiões em situação de vulnerabilidade social, levando até eles a oportunidade de exercitar não só o corpo, mas também estimular a mente, a disciplina, o equilíbrio ao realizar atividades esportivas com frequência, assim como o respeito dentro do convívio social. São mais de 400 vagas disponíveis, ao todo, para faixas etárias diversas. Menores de idade poderão participar mediante autorização dos responsáveis.

O presidente da Di Blasi Gestão, Marcello Di Blasi, conta como cada detalhe foi planejado com cuidado e dedicação, sempre com o objetivo de promover um estilo de vida mais saudável e ativo para todos os envolvidos. "Ao longo do processo de produção, desde a concepção até a execução, pude testemunhar de perto o impacto positivo que esse projeto tem tido na região. Ver as pessoas se unindo, participando das atividades e se comprometendo com sua saúde e bem-estar é verdadeiramente inspirador", conclui Marcello.

Atendendo como público-alvo crianças e adolescentes, na modalidade Futebol; e adultos e idosos, na modalidade Ginástica, a ação também se norteia na prática esportiva como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de indivíduos conscientes e ativos auxiliando na formação física e psíquica, na comunicação, no desempenho profissional e nas relações sociais incluindo pessoas de faixas etárias distintas.