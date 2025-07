Jota Quest é uma das atrações do Festival Sesc de Inverno - Foto: Divulgação

Jota Quest é uma das atrações do Festival Sesc de InvernoFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2025 21:53 | Atualizado 23/07/2025 21:53

Três Rios - A cidade de Três Rios será palco de mais uma edição do Festival Sesc de Inverno, um dos maiores eventos culturais do estado do Rio de Janeiro. A programação gratuita começa nesta sexta-feira, dia 25 de julho, e promete agitar o fim de semana com grandes nomes da música brasileira, na Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio).

Na sexta-feira (25), quem abre o festival é a banda Jota Quest, com um repertório cheio de sucessos que marcaram gerações do pop rock nacional. No sábado (26), é a vez da icônica Fernanda Abreu subir ao palco, levando ao público toda sua energia, irreverência e hits que atravessam décadas. Os shows começam pontualmente às 21h.

Realizado pelo Sesc RJ, em parceria com o Sicomércio Três Rios e a Prefeitura Municipal de Três Rios, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Festival reforça o compromisso do poder público e das organizações com a democratização do acesso à cultura.

A recomendação é que o público chegue com antecedência, opte pelo transporte público e aproveite o evento com tranquilidade. A entrada é gratuita.