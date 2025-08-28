UPA Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/08/2025 19:27

Três Rios - A Secretaria de Saúde anunciou a revisão dos fluxos e protocolos de internação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o objetivo de reduzir o tempo de espera de pacientes que necessitam de transferência para hospitais.

A principal mudança será a reestruturação do Núcleo Interno de Regulação da UPA, setor responsável pela gestão de leitos e pelo encaminhamento de casos que exigem tratamentos especializados, como cirurgias, terapia intensiva ou acompanhamento em áreas não disponíveis no pronto-socorro.

O secretário de Saúde, Luiz Alberto, destacou que a reorganização é essencial para melhorar o fluxo de atendimentos: “Essa medida é crucial para evitar que pacientes fiquem retidos desnecessariamente na UPA. Queremos assegurar que cada pessoa seja encaminhada rapidamente para onde de fato receberá o tratamento necessário”, afirmou.

Segundo a pasta, a meta é tornar o processo mais ágil e eficiente, garantindo que o paciente receba o encaminhamento adequado no menor tempo possível. A expectativa é de que os novos protocolos estejam totalmente implantados nos próximos meses.