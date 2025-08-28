UPA Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
UPA e Samu de Três Rios iniciam reorganização para agilizar internações e transferências de pacientes
Objetivo é reduzir tempo de espera e melhorar encaminhamento para hospitais de referência
UPA e Samu de Três Rios iniciam reorganização para agilizar internações e transferências de pacientes
Objetivo é reduzir tempo de espera e melhorar encaminhamento para hospitais de referência
Homem condenado por estuprar criança na Bahia é preso em Três Rios
Crimes foram cometidos entre os anos de 2007 e 2008
Sindirepa promove encontro para setor de reparação automotiva na Firjan SENAI Três Rios
'Na Estrada com Sindirepa' acontece nesta quarta-feira
Polícia prende homem com drogas e arma em Três Rios
Ação foi realizada no bairro Vila Isabel
Praça Zumbi, na Morada do Sol, passa por manutenções
Melhorias devem acontecer também em outros bairros
Festival de Comida Gigante movimentou final de semana em Três Rios
Evento foi realizado no Horto Municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.