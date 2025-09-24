Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 24/09/2025 14:43

Três Rios - A Polícia Civil prendeu um homem por tráfico de drogas, nesta terça-feira (23), no bairro Purys, em Três Rios. O autor foi detido após uma ação conjunta com a Polícia Militar.

De acordo com os agentes, o homem de 29 anos foi condenado por tráfico de drogas em 2020. Ao tomar ciência da localização do homem, os policiais realizaram uma busca e o encontraram com 95 pedras de crack, um tablete de maconha, quatro celulares e R$ 1.360,00 em espécie.

Diante disso, além do cumprimento do mandado de prisão condenatório, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.