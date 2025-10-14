Brucelose é uma doença infectocontagiosa que afeta rebanhos - Foto: Divulgação

Brucelose é uma doença infectocontagiosa que afeta rebanhosFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2025 14:09

Três Rios - A Secretaria de Agricultura divulgou um alerta para os produtores rurais sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a brucelose em fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses.

A brucelose é uma doença infectocontagiosa que afeta rebanhos e representa riscos também à saúde humana, podendo ser transmitida por meio do consumo de produtos de origem animal contaminados. A vacinação é uma das principais formas de prevenção e controle da enfermidade, e deve ser realizada por médico veterinário habilitado.

Além da aplicação da vacina, os produtores devem apresentar a declaração de vacinação diretamente no Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios. O atendimento é realizado na sede do núcleo, situado na Rua Rita Cerqueira, 61, Centro. Telefone para informações: (24) 2251-5690.

