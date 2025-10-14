Brucelose é uma doença infectocontagiosa que afeta rebanhosFoto: Divulgação
Prefeitura de Três Rios reforça obrigatoriedade da vacinação contra brucelose
Declaração de vacinação deve ser apresentada no Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios
Obras da GAP 3 provocam alterações temporárias no trânsito de Três Rios a partir desta segunda-feira
Mudanças buscam garantir a continuidade das obras
Três Rios define primeiros campeões dos Jogos Estudantis Municipais
Evento incentiva esporte e competitividade
Secretaria de Saúde fiscaliza estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas
Fiscalização é conduzida pela Vigilância Sanitária
Firjan e Sindal promovem oportunidade para fornecedores do Centro-Sul Fluminense negociarem com grandes indústrias da região
Evento acontece no dia 21 de outubro, às 14h, na Firjan Senai Três Rios
