Cemitério Municipal São José - Foto: Divulgação

Cemitério Municipal São JoséFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 14:55

Três Rios - Os cemitérios municipais do Centro, Vila Isabel e do distrito de Bemposta terão horário de funcionamento estendido entre os dias 31 de outubro e 02 de novembro em razão do Dia de Finados. Os cemitérios funcionarão das 7h às 18h.

A previsão é que aproximadamente 5 mil pessoas visitem os cemitérios municipais ao longo dos três dias. De acordo com a Prefeitura de Três Rios, os cemitérios do Centro e de Vila Isabel contarão com suporte de ambulância, aguadeiros, banheiros químicos e Guarda Municipal durante todo o período de visitação.

Nesta semana, cerca de 40 servidores da Secretaria de Serviços Públicos atuaram em mutirão de limpeza, pintura, reforço na iluminação interna e poda de árvores, garantindo que os espaços estejam prontos para receber o público.

A missa de Finados será realizada às 08h e 11h no cemitério de Bemposta; às 08h no cemitério da Vila Isabel e às 09h no Cemitério do Centro.