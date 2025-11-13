Ação será realizada na Beira Rio - Foto: Divulgação/PMTR

Ação será realizada na Beira RioFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/11/2025 15:38

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios promove neste sábado (15) a abertura oficial das ações do Novembro Azul, com diversos serviços realizados a partir das 08h na Avenida Alberto Lavinas (Beira Rio).

O evento contará com a presença da Carreta da Saúde, onde serão realizados exames previamente agendados, além do Ônibus Odontológico, que oferecerá atendimentos e orientações sobre saúde bucal. Também haverá atendimento médico e vacinação disponíveis ao público.

As faculdades parceiras UNOPAR e UNIVERTIX participarão da iniciativa com aferição de pressão arterial, testes de glicemia capilar e orientações sobre a prevenção do câncer masculino, reforçando a importância dos cuidados com a saúde do homem.

A Secretaria de Assistência Social e o CEAM também estarão presentes, oferecendo orientações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecimento de vínculos familiares.

Outra atração será a doação de mudas, em parceria com a Emater, a Secretaria de Meio Ambiente e a Coordenação Farmacêutica, incentivando ações de sustentabilidade e preservação ambiental.

O evento também contará com diversas atividades de movimento e lazer, como passeio ciclístico urbano, atividades esportivas, e doações de livros e brinquedos.