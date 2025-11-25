Thiago Cerqueira e Tonico CoelhoFoto: Divulgação/CMTR
Thiago Cerqueira assume a presidência do Procon Três Rios
Compromisso é de melhorias para a população
Secretaria de Educação abre cadastramento para creches municipais em Três Rios
As vagas são destinadas para o ano letivo de 2026
Assistência Social de Três Rios moderniza atendimento com aquisição de tablets para CRAS e CREAS
Equipamentos já estão disponíveis nas unidades
Três Rios recebe sete novas vans para transportar pacientes em tratamento fora da cidade
Carros também foram adquiridos
Troca de rede de drenagem é realizada no Purys
Intervenções serão finalizadas nas próximas semanas
Prefeitura de Três Rios lança programa 'Negocia TR' e concede anistia de juros e multas para regularização fiscal
Contribuintes com débitos vencidos até o fim de 2024 inscritos em dívida ativa podem aderir ao programa
