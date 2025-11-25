Thiago Cerqueira e Tonico Coelho - Foto: Divulgação/CMTR

Thiago Cerqueira e Tonico CoelhoFoto: Divulgação/CMTR

Publicado 25/11/2025 20:18

Três Rios - O Procon de Três Rios iniciou uma nova fase nesta segunda-feira (24), com a posse do advogado Thiago Cerqueira como novo diretor. A nova direção afirmou que inicia seus trabalhos com a responsabilidade de consolidar melhorias e promover um atendimento mais ágil e acessível, reforçando o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Logo após assumir o cargo, Thiago se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, Tonico Coelho, para discutir as principais demandas do órgão e alinhar estratégias voltadas para o atendimento da população trirriense. Durante o encontro, foram levantadas prioridades como o aprimoramento dos serviços, a ampliação do suporte aos consumidores e a busca por soluções mais eficientes para conflitos de consumo.