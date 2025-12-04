Cerca de 300 alunos são atendidos pelo projetoFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios realiza Festival de Natação nesta quinta-feira
Evento é aberto ao público e tem entrada franca
Assistência Social realiza oficinas de Natal nos bairros em Três Rios
Oficinas são realizadas nos CRAS
Secretaria de Esporte e Lazer disponibiliza número de WhatsApp para atendimento ao público
Objetivo é facilitar o acesso às informações e agilizar serviços
Mostra Cultural das Infâncias começa em Três Rios
Exposição é feita nas creches municipais
Novos servidores aprovados em concurso público tomam posse em Três Rios
Ao todo, 58 aprovados foram chamados desde julho
Polícia prende gerente do tráfico na Ladeira das Palmeiras, em Três Rios
Na ação, 287 pedras de crack foram apreendidas
