Cerca de 300 alunos são atendidos pelo projetoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 04/12/2025 14:57

Três Rios - O festival de encerramento do projeto municipal de Natação está chegando. Promovido pela Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o evento acontece nesta quinta-feira (4), a partir das 17h, no Entrerriense Futebol Clube.

De acordo com a Secretaria de Esportes, os 300 alunos atendidos pelo projeto, com idades entre 4 e 17 anos, irão participar das atividades, apresentando as habilidades desenvolvidas ao longo do ano. Todos receberão medalhas de participação.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, André Tadeu, destacou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento social e pessoal dos jovens. “Investir no esporte é investir no futuro. A natação, assim como todas as modalidades oferecidas pelo município, fortalece a disciplina, a autoconfiança e incentiva hábitos saudáveis. Cada criança que entra em um projeto como esse ganha não apenas técnica, mas novas perspectivas de vida”, afirmou.

O evento é aberto ao público, com entrada franca. O Entrerriense Futebol Club está localizado na Rua Carlos Ribas, 98, no Centro de Três Rios.

