O novo presidente da CMVS, o vereador Fabrício Pimentel - Repro da TV Legislativa, Varre-Sai RJ

O novo presidente da CMVS, o vereador Fabrício PimentelRepro da TV Legislativa, Varre-Sai RJ

Publicado 12/12/2023 09:48 | Atualizado 12/12/2023 10:07

Varre-Sai/ Nesta noite de segunda-feira (11), os vereadores de Varre-Sai escolheram a nova mesa diretora da Câmara Muncipal. Foram eleitos em chapa única, presidente, Fabrício Pimentel; vice- presidente: Luiz Carlos Mota; 1° secretário: José Pedro Junior e 2° secretário: Rafael Ramos.



O placar foi de 8 a 1, com Luiz Carlos Mota, José Pedro Junior, Rafael Ramos, José Carlos Monteiro, Waltair Nery, Cláudio Paulante, Jean Pierre e o próprio Fabrício Pimentel favoráveis, e contrário, um solitário Antônio Said de Oliveira Junior, filho do falecido Antônio Said, prefeito nos períodos de 1993/1996, 2001/2004 e 2005/2008. Agora o atual prefeito tem maioria na Câmara, o médico Silvestre Gorini, veterano dos períodos 1997/2000, 2017/2020 e reeleito em 2021.

A Câmara Municipal de Varre-Sai entrou em recesso ontem, data da última reunião do período ordinário de 2023, voltando no ano que vem com a nova diretoria.