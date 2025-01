Trecho do Ribeirão de Varre-Sai-RJ - Arquivo PMVS

Publicado 24/01/2025 07:36 | Atualizado 24/01/2025 08:27

Varre-Sai- Começaram quinta-feira (23) os estudos de impactos e análises de solo para a criação de um complexo de saneamento básico no Ribeirão que, pretende alcançar 95% da população local na Cidade das Montanhas como também é conhecida Varre-Sai.

A necessidade da obra é antiga, e foi adiada por muito tempo até a chegada da nova gestão que, decidiu incrementar o projeto em poucos dias de governo, escolhendo o melhor local para a Zona de Tratamento de Esgoto.

Sobre a determinação em fazer o que deveria ter sido há tempo, o prefeito Lauro Fabri ( União) comentou durante visita de representantes da Funasa-Fundação Nacional de Saúde, do Governo Federal, a área onde vai ser a ZET do Ribeirão:



“Estamos trabalhando com seriedade e planejamento desde o primeiro dia de governo, e esse projeto é um marco para a cidade. Nossa meta é garantir que o Ribeirão volte a ser um espaço limpo e seguro, trazendo mais saúde e qualidade de vida para todos”.



A obra recebeu emendas parlamentares do deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade), com dotação inicial de quase quatro milhões de reais, e previsão de mais investimentos nos outros bairros em expansão na cidade.

O projeto traz benefícios para a Saúde na prevenção de mais de 90 tipos de doenças relacionadas à falta de saneamento.





