Um dos atos marcantes do prefeito Lauro Fabri, logo que assumiu, foi conceder reajuste salarial de 7,5% aos servidores - Foto Divulgação

Um dos atos marcantes do prefeito Lauro Fabri, logo que assumiu, foi conceder reajuste salarial de 7,5% aos servidores Foto Divulgação

Publicado 31/10/2025 15:13

Varre-Sai – As propostas de transformar a cidade e valorizar o funcionalismo municipal deixaram de ser apenas promessas de campanha do prefeito de Varre-Sai, Lauro Abib Fabri, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, no início da gestão. As ações contribuíram para que ele esteja relacionado entre os 20 melhores gestores municipais do Brasil. A premiação será dia 27 de novembro, no Fairmont Hotel, em Copacabana, Rio de Janeiro.



A indicação, pela União Brasileira de Apoio aos Municípios (Ubam) foi baseada em critérios técnicos e dados oficiais que comprovam o crescimento e os resultados alcançados pelo município ao longo de 2025, especialmente nas áreas de saúde, gestão pública e desenvolvimento rural.



Com 201,938201 quilômetros quadrados de extensão territorial, Varre-Sai tem cerca de 10.500 habitantes. Fabri foi eleito, pelo União Brasil, obtendo 48,16% dos votos válidos (um total de 3.572). Um dos seus primeiros atos foi a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ZETS) do município, com potencial para atender a 95% da população.



A iniciativa, aos 23 dias de empossado, garante que o esgoto seja tratado de forma eficiente e sustentável. Os estudos contaram com a participação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Quanto aos servidores, a valorização prometida começou a ser definida com o reajuste salarial de 7, 5%; contemplando ativos, inativos, pensionistas e ocupantes de cargos comissionados, com pagamento retroativo a primeiro de janeiro.



À época, o prefeito justificou que, além de assegurar a correção da defasagem salarial, o reajuste estaria garantindo que nenhum servidor municipal recebesse vencimentos inferiores a R$ 1.520,70, respeitando o novo piso nacional do salário mínimo. Na sequência, a avaliação da Ubam realçou o merecimento do destaque em nível nacional.



ÚNICO DA REGIÃO - De acordo com a organização, a solenidade de premiação contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; governadores e diversas autoridades nacionais. Lauro Fabri é o único representante do norte/noroeste fluminense reconhecido entre os melhores prefeitos de 2025, nacionalmente.



“Com imensa alegria recebi a notícia de que eu fui escolhido pelo presidente Leonardo, da Ubam, para receber esse prêmio, que será entregue no Encontro Nacional de Prefeitos, no Rio de Janeiro”, comemora Fabri ratificando que “esse reconhecimento é concedido aos prefeitos mais bem avaliados do Brasil”.



O prefeito considera uma honra, especialmente para uma gestão com menos de um ano de trabalho: “Isso mostra que Varre-Sai é um município pequeno, mas que tem um trabalho que hoje inspira outras cidades e está ganhando destaque nacional. É um prêmio que não é só meu; é de cada servidor, colaborador, cidadão que acredita no projeto”.





