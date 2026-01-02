Lauro Abib Fabri avalia que quando o comércio é valorizado, mais vagas surgem e mais renda fica na cidade - Foto Divulgação

Publicado 02/01/2026

Varre-Sai – Com cerca de 10.600 habitantes, Varre-Sai, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, fecha 2025 com a marca de ano que mais gerou empregos com carteira assinada. De acordo com o governo municipal, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério de Trabalho e Emprego, aponta acumulado de 99 novas vagas no período.

O prefeito Lauro Abib Fabri reforça que são dados oficiais: “Foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Esse avanço tem motivo; estamos fortalecendo o comércio local, priorizando as empresas da cidade nas licitações e fazendo a economia girar. Quando o comércio é valorizado, mais vagas surgem, mais renda fica na cidade e mais famílias melhoram de vida”.

As avaliações apontam que os resultados expõem um avanço significativo em empregabilidade no município, se comparado ao ano anterior e em relação a outros municípios da região: “Isso significa mais capital de giro na cidade; mais gente trabalhando; mais empresas contratando. E se as empresas contrataram mais, é porque o fluxo de dinheiro na cidade aumentou”, avalia o prefeito.

O bom desempenho recente de Varre-Sai na geração de empregos formais é reconhecido também pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Levantamento recente (focado de janeiro a setembro) define que o índice de 2025 superou de forma expressiva o do ano anterior, sendo o terceiro melhor do noroeste fluminense.