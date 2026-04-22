Programação dos três dias valoriza artistas locais e nomes reconhecidos, com estilos diversificados - Foto Divulgação

Programação dos três dias valoriza artistas locais e nomes reconhecidos, com estilos diversificados Foto Divulgação

Publicado 22/04/2026 21:06

Varre-Sai - Reforça o compromisso da com a valorização da cultura, o incentivo ao turismo e o fortalecimento da economia local. Esta é a proposta do governo de Varre-sai, com a programação diversificada da Festa de Abril 2026, que movimenta o final de semana no noroeste do estado do Rio de Janeiro.

Considerado a “Capital do Café” da região, o município repete o evento na "Rua do Meio" (Berdinho de Oliveira Santos) revivendo história, cultura e tradição com um diferencial turístico forte.

A festa acontece sexta-feira, sábado e domingo (dias 24, 25 e 26) contemplando diferentes estilos musicais, valorizando artistas locais e nomes reconhecidos. Na abertura, sexta-feira, terá Reis da Noite e Balacobaco; o fechamento será com o DJ Catraca.

A programação de sábado contará com Raylane Mendes e Eletra. A grande atração será o show de João Lucas & Marcelo que apresentará sucessos do sertanejo; o. DJ Monicca encerra a noite. Domingo será marcado, na abertura, pelo tradicional Encontro de Bandas em comemoração aos 109 anos da Lira Santa Cecília.

Na sequência, haverá apresentação da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, show da banda Alta Voltagem, com DJ Catraca encerrando a festividade. A festa é uma das mais tradicionais da região e a expectativa é de que o número de turistas supere os registrados nos anos anteriores.