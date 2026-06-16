Proposta busca fortalecer conexões comerciais e valorizar ainda mais a qualidade e a identidade dos cafés da região - Foto Divulgação

Proposta busca fortalecer conexões comerciais e valorizar ainda mais a qualidade e a identidade dos cafés da região Foto Divulgação

Publicado 16/06/2026 18:21

Varre-Sai – “Compradores na Origem: Cafeicultura”, projeto do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), transforma Varre-Sai, no noroeste fluminense, em centro de integração dos produtores de café do estado do Rio de Janeiro, de 25 a 27 de junho.

Trata-se da primeira edição do vento, que fará parte da 4ª Expo Café Varre-Sai, realizada pela Coopercanol, prefeitura e governos estadual através da Secretaria de Desenvolvimento Interior, com Gestão da Attività Consultoria & Eventos e a RLZ Eventos. O objetivo é aproximar os produtores de cafés especiais de seus potenciais compradores.

Além da região de origem dos produtos, estarão em evidência os sistemas de cultivo, as tecnologias empregadas e os processos de beneficiamento que resultam em cafés de excelência. Segundo a Superintendente do Senar, Carla Vale a Expo Café Varre-Sai é um exemplo de como a união entre as entidades parceiras pode transformar potencial em oportunidade real.

Ela pontua que a proposta busca fortalecer conexões comerciais e valorizar ainda mais a qualidade e a identidade dos cafés produzidos no estado do Rio de Janeiro: "Eu costumo dizer que o produtor rural não precisa apenas produzir bem; ele precisa ter a oportunidade de mostrar ao mercado tudo aquilo que produz com tanta dedicação. É exatamente isso que buscamos com o projeto Compradores na Origem”.

AGREGAR VALORES - Carla Vale adianta que estarão participando de cafeterias cariocas reconhecidas pela qualidade e pela curadoria de cafés especiais, além de torrefadoras interessadas em conhecer de perto os cafés produzidos no Rio de Janeiro: “Mais do que degustar uma bebida, esses compradores querem entender a origem, conhecer as propriedades, conversar com os produtores e descobrir como e

No dia 26 haverá um cupping de experimentação, realizado pelo Senar Rio/Sebrae, visando proporcionar aos convidados uma vivência sensorial dos cafés especiais produzidos na região. Analista do Sebrae, José Maurício Apolônio entende que o momento é de fortalecer a cafeicultura fluminense na Expo Café 2026.

"Essas iniciativas agregam valor aos cafés especiais, ampliando sua visibilidade e contribuindo para consolidar o Estado do Rio de Janeiro como referência na produção de cafés de qualidade", fira José Mauricio acentuando que o Compradores na Origem representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a cafeicultura fluminense.