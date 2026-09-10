As sessões são realizadas em praça pública, gratuitamente, com janela de Libras e legendagem descritiva. - Foto Assessoria

As sessões são realizadas em praça pública, gratuitamente, com janela de Libras e legendagem descritiva. Foto Assessoria

Publicado 10/09/2026 18:14 | Atualizado 10/09/2026 18:14

O Curta na Praça será a grande atração deste final de semana em Varre-Sai, no Noroeste do estado do Rio de Janeiro. O evento reúne produções de diferentes regiões do Brasil e traz para a praça histórias sobre identidade, diversidade, inclusão, amizade, racismo e diferenças culturais, além de narrativas que exploram o humor e o imaginário brasileiro.

Por iniciativa do Ministério da Cultura juntamente com a Associação Caminho da Cultura , oito produções brasileiras serão exibidas gratuitamente na Praça Principal, localizada na Rua Capitão Bernardino de Oliveira Santos — conhecida tradicionalmente como Rua do Meio, no centro da cidade.

A programação será aberta às 18h30, com as exibições sequenciais de "Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari", animação produzida no Pará; "O Celaticomus", de Minas Gerais; "Dela", ficção da Bahia; e "Sobre Amizades e Bicicletas", produção paranaense. A segunda sessão começa às 20h, com "Lily's Hair", de Goiás; "O Véu de Amani", do Distrito Federal; "Guri", do Espírito Santo; e "O Homem que Virou Meme", de São Paulo.

De acordo com a organização, ao reunir em uma mesma noite produções de diferentes estados, o Curta na Praça também apresenta ao público de Varre-Sai um recorte da diversidade da produção audiovisual brasileira: “A proposta é fazer do cinema um programa acessível a toda a comunidade, levando a experiência da tela grande para fora dos circuitos tradicionais de exibição”.

O evento conta com apoio do governo municipal, por meio da Secretaria de Turismo. Haverá distribuição de pipoca e refrigerante. A acessibilidade às sessões contará com equipe de audiodescrição para pessoas com deficiência visual, janela de Libras e legendagem descritiva.

FILMES LÚDICOS - O Curta na Praça é uma iniciativa cultural brasileira que oferece sessões gratuitas de cinema ao ar livre, exibindo curtas-metragens nacionais para municípios e cidades que muitas vezes não possuem salas de exibição. Os filmes são focados em temas como diversidade, racismo, bullying, capacitismo e brasilidade.

Criado há cerca de 18 anos pela atriz e produtora Juliana Teixeira, o projeto conta com produções lúdicas e dinâmicas. O Ministério da Cultura atua diretamente como o órgão realizador e financiador do Curta na Praça, provendo os recursos necessários para que a estrutura de cinema itinerante chegue gratuitamente às comunidades.

Enquanto o ministério responde pela realização institucional, a produção executiva de campo fica a cargo de organizações sociais, como a Associação Caminho da Cultura. A seleção dos filmes segue critérios rigorosos estabelecidos pela responsável pelo projeto, montando uma programação que funcione como um recorte da diversidade e da brasilidade.