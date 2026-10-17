Tenente-coronel Michelle considera denúncias anônimas fundamentais para reprimir o crime organizado - Foto 29º BPM/Divulgação

Tenente-coronel Michelle considera denúncias anônimas fundamentais para reprimir o crime organizado Foto 29º BPM/Divulgação

Publicado 17/10/2026 14:04 | Atualizado 17/10/2026 14:04

Conhecido como um dos menores e mais pacatos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, Varre-Sai - com 201,938 quilômetros quadrados (km²) de extensão territorial - acaba de ser literalmente “invadido” por traficantes. Os 10.566 habitantes (estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vivem momentos de terror, que as forças de segurança buscam reverter com rigor.

A aproximadamente 376 quilômetros da capital fluminense, o “município do café” encerra a semana marcado por uma forte ofensiva do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 140ª Delegacia de Polícia (DP) de Natividade contra o crime organizado. Seis pessoas já estão presas e dois menores apreendidos; mas as buscas estão intensificadas.

Desde quarta-feira (14) a estratégia de combate está sendo executada, sob o comando da tenente-coronel Michelle Marcolongo. Ela avisa que as equipes não recuarão enquanto não recuperarem a tranquilidade geral da população. Já está constatado que os traficantes estão utilizando áreas de cafezais para estocarem os materiais ilícitos.

Os adolescentes foram flagrados na área rural enquanto realizavam o armazenamento e a endolação dos entorpecentes. No mesmo local se encontravam dois homens; os outros quatro presos foram capturados na rodoviária de Natividade, quando tentavam escapar do cerco.

De acordo com o 29º BPM, todos são suspeitos de integrar uma facção criminosa oriunda da Região Metropolitana do estado. Mais de 20 quilos de entorpecentes (entre maconha e cocaína), quatro granadas industriais, três armas de fogo, munições, rádios transmissores e cadernos com anotações da contabilidade ilícita formam o balanço apresentado na manhã deste sábado (17) pela comandante.

“Sem nome e sem farda”

A policial classifica como fundamental a denúncia anônima e incentiva a população - chamada por ela de “equipe sem nome e sem farda” - a continuar denunciando pelo número 3282-0109. A preocupação é agravada pela sofisticação bélica dos criminosos, que mantinham os quatro artefatos de alto poder de destruição escondidos no município.

A tenente-coronel resume que as ações táticas da operação se concentraram inicialmente no bairro Santa Lúcia, uma área rural utilizada pelas quadrilhas como entreposto estratégico para o armazenamento de materiais ilícitos. Moradores pontuam que a localidade perdeu o clima de tranquilidade repentinamente.

Durante as primeiras diligências, suspeitos tentaram fugir correndo por uma plantação de café, abandonando mochilas carregadas de armamentos e drogas. A mobilização policial exigiu a ativação de protocolos especiais de segurança para a contenção e o isolamento da área devido à presença dos artefatos explosivos.

Mapeamento estratégico

A caçada aos criminosos não se resume a Varre-Sai: ultrapassa as divisas e intercepta parte do grupo no terminal rodoviário da cidade vizinha de Natividade, impedindo que comparsas do tráfico oriundos da cidade do Rio de Janeiro reforcem a rota do crime. A mobilização policial em Varre-Sai reflete um foco de ação regional articulado nos últimos meses, envolvendo também a Polícia Civil de Itaperuna e de outros municípios.

Por questões táticas, o 29º BPM não amplia os detalhes, mas resume que a inteligência da polícia conseguiu mapear a infiltração de indivíduos de fora da região que tentavam submeter a comunidade local ao medo, chegando a ameaçar trabalhadores locais de entrega.

A comandante reitera que a estratégia de combate agressivo e a forte presença ostensiva serão mantidas por tempo indeterminado nas ruas e acessos de Varre-Sai. “As denúncias anônimas são fundamentais para desarticular os esconderijos e garantir que a tranquilidade histórica do interior fluminense não seja ditada pelas regras do crime organizado são fundamentais”, ratifica.