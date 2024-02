Vereador acredita que corte será alvo de ações judiciais - Reprodução

Publicado 19/02/2024 18:12

O corte de 20% no salário dos servidores municipais afastados por motivo de doença, implementado pelo prefeito de Vassouras Severino Dias (DEM), foi alvo de críticas do vereador Victor Setaro (Republicanos). A redução foi aprovada pela Câmara Municipal no ano passado diante de relatos de que alguns servidores afastados de suas funções na Prefeitura estariam trabalhando em outros locais.

Na primeira sessão da Câmara após o recesso, Setaro revelou que tem sido procurado por funcionários que realmente estão doentes e que estão sofrendo com a redução. "Acho que a pessoa quando está doente é quando mais precisa, mas a gestão municipal resolveu fazer o contrário e descontar 20% do salário", disse o vereador, que leu o seguinte trecho do relato de uma servidora, que é mãe: "Meu salário foi depositado com o tal do desconto de 20%, 'vulgo punição por estar doente'. O desconto de R$ 631,97 mais o desconto do Fuprevas de R$ 387,17, totalizando um desconto de mais de mil reais (...) Sinceramente, é desesperador. Me restou R$ 1.400 de salário. Só de médico eu gasto R$ 450 por mês, fora as medicações". Victor também relatou que uma outra servidora municipal relatou possível falta de medicações no Posto de Saúde da Família que frequenta para manutenção de seu tratamento. "Acredito que isso vai gerar ação judicial atrás de ação judicial", disse o vereador.

O presidente da Câmara, Zé Maria Capute (PSD), lembrou que foi contra o desconto. "Me coloquei não só como vereador, mas também como médico. Como está em vigor, tem que ser melhor avaliado pela junta médica", disse Capute. O veredor Kiko Brando (PSC) também concordou com Victor e parabenizou o vereador por levar a pauta para debate na Câmara. "Fui procurado por uma pessoa, que pode até ser a mesma (que te procurou). Falei desde o início que o justo ia pagar pelo pecador. Não pode uma pessoa estar de licença da prefeitura e trabalhando em um restaurante (...) Temos que procurar uma maneira de fazer justiça com essas pessoas que estão ddntes e fazer uma peneira maior", disse o vereador.