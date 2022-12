Mostra pedagógica encerra ano letivo com inspiração na Semana de Arte Moderna, que completou cem anos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/12/2022 12:46

Volta Redonda - A Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade escolar da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), voltada para a terceira idade do município, encerrou o ano letivo com mostra pedagógica inspirada na Semana de Arte Moderna, que completou cem anos em fevereiro deste ano. Os trabalhos foram expostos durante encontro de confraternização entre os alunos neste mês de dezembro, no Acesso Laranja do Estádio da Cidadania.

A Semana de Arte Moderna, manifestação artístico-cultural que ocorreu no Theatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, foi retratada, principalmente, pelos alunos de arte. Obras das artistas plásticas Tarsila do Amaral e Anita Malfatti ganharam versões em três dimensões, e seus rostos foram pintados de formas diferentes pelos alunos.

Os professores da disciplina Mundo Contemporâneo trataram da Política do Café com Leite, que visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulista e mineira, e também promoveram um teste para testar os conhecimentos gerais dos alunos. Após tentar responder pela memória, as respostas escritas vinham acompanhadas por um doce.

Os alunos de Português Básico escreveram textos com o tema “O que você guarda no baú da memória?”, e os de Letramento escreveram palavras inspiradoras. O curso de Robótica mostrou dois tipos de robôs e uma maquete do Estádio da Cidadania, onde funciona a escola, com recursos de iluminação. O espetáculo de dança lembrou o músico Heitor Villa-Lobos e o pintor Hélio Oiticica, e a peça teatral apresentou os estados brasileiros e suas colaborações com a Semana de Arte Moderna.

O casal Elizabeth e José de Oliveira, que participam das aulas de Português e Mundo Contemporâneo, prestigiaram a mostra de encerramento do ano.

“Fui aluna da escola por sete anos, agora recomecei do início para incentivar a participação do meu marido”, disse Elizabeth, lembrando que eles têm 53 anos de casados. “Estou adorando as aulas. Nunca é tarde para aprender mais”, afirmou José.

Nilma Maria dos Santos, de 73 anos, está matriculada nas disciplinas Português e Mente Ativa. “Comecei na Academia da Vida em 2011 e as aulas me fizeram muita falta durante a pandemia da Covid-19. Sentia que minha memória estava falhando”, comentou.

Unidade da Fevre oferece 19 cursos para a pessoa idosa

A Academia da Vida Oscar Cardoso foi inaugurada em 2004, ao final do segundo mandato de Antônio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda. A iniciativa, inédita no Brasil, tem proposta pedagógica que visa reforçar a linha de cuidado e promover o envelhecimento saudável, com ações voltadas para a valorização da pessoa idosa.

A unidade educacional trabalha com 19 cursos pensados e planejados para atender os interesses da pessoa idosa. Entre os cursos mais procurados, estão: Curso Básico de Atualização, Português Básico, Matemática Básica, Letramento, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Teatro, Dança, Exercício e Movimento, entre outros.

A diretora da unidade, Márcia Regina, avisou que no momento há vagas apenas para o curso de Letramento, mas que as inscrições seguem abertas.

“Abrimos inscrições todo final de ano, mas as vagas são logo preenchidas. Trabalhamos com lista de espera e quando há desistência, vamos chamando alunos novos”, contou.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, afirmou que o processo de aprendizagem é contínuo, independentemente da idade. “Por isso a importância da Academia da Vida. As aulas ampliam a capacidade cognitiva, estimulam a criatividade, aumentam a autoestima e minimizam as chances de desenvolver problemas relacionados à ansiedade, depressão e outras doenças pelos idosos”, falou.