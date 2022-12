Prefeitura antecipou pagamento de dezembro dos servidores para essa quinta-feira (29), um dia antes do previsto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/12/2022 22:04

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda antecipou o pagamento de dezembro dos servidores para essa quinta-feira (29), um dia antes do previsto no calendário da administração municipal. Foram pagos R$ 38,1 milhões. Somados às outras folhas salariais do ano, incluindo o 13º salário, o Poder Público pagou mais de R$ 440 milhões ao funcionalismo durante o ano de 2022.

“E pagamos em dia. Inclusive, em algumas ocasiões como essa no fim do ano, antecipamos o pagamento. E vamos continuar pagando no mês trabalhado. É um compromisso que assumi e vou continuar cumprindo”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Com a recuperação e organização das finanças, a prefeitura conseguiu antecipar, neste ano, o pagamento das duas parcelas do 13º aos servidores municipais. Uma foi paga em julho, mês de aniversário da cidade, e a outra no último dia 16 de dezembro. Foram mais de R$ 25 milhões injetados na economia da cidade e região.

“Agradeço às equipes da prefeitura pelo esforço na reorganização das contas; aos parceiros como o Governo do Estado, que seguem nos ajudando na recuperação da nossa cidade; e aos servidores que que merecem cada vez mais nossa gratidão e reconhecimento. Que em 2023 tenhamos um ano melhor ainda para todos”, disse Neto.