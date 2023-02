Vítima foi baleada quando chegava para trabalhar, em frente à escola, no horário de entrada dos alunos - Reprodução internet

Publicado 06/02/2023 19:47

Volta Redonda - Uma mulher de 41 anos sofreu uma tentativa de homicídio quando chegava para trabalhar, na Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro, em Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira (6). A vítima, que trabalha como merendeira na unidade escolar, foi atingida por dois tiros - no tórax e no braço - e foi internada no Hospital São João Batista (HSJB), sem risco de morte, segundo informou a unidade médica. O agressor, logo após disparar contra a mulher, tentou suicídio, atirando contra o próprio pescoço, com a arma usada no crime, um revólver calibre 32. Ele também foi internado no HSJB, onde segue sedado e entubado, com o projétil ainda alojado no pescoço.

A mulher teria informado aos policiais que conhece o agressor, mas não tem nenhum tipo de relação com ele. O homem estaria com um bilhete na mão quando ocorreu o crime, mas o conteúdo da suposta mensagem não foi revelado pelas autoridades policiais.

O crime aconteceu durante a chegada das crianças para o turno da manhã na escola, e houve testemunhas do ataque. As aulas na unidade escolar não foram interrompidas.