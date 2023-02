Publicado 14/02/2023 14:24

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) vão trabalhar de forma integrada nesta quarta-feira (15), para garantir a tranquilidade do torcedor que for assistir à partida válida pelo Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba. O jogo será entre Volta Redonda e Flamengo, às 21h10.

A Rua 558 estará interditada a partir das 18h, para garantir a saída de emergência do Estádio da Cidadania. A liberação da via pública ocorrerá por volta da meia-noite.

“Os guardas municipais agem no controle e fluidez do trânsito; fiscalizam o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais, além de garantir a segurança de todos”, informou o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

O evento contará com o “Ônibus da Ordem Pública”, que funciona como o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) Móvel, monitorando as imagens de toda a área do evento, recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, com o objetivo de facilitar a ação dos agentes das forças de segurança presentes ao local.

“As forças de segurança trabalham de forma integrada nos grandes eventos, otimizando os recursos e procurando estar em todos os lugares do estádio. As denúncias podem ser feitas pelo 190 ou 153”, informou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.