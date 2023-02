Objetivo é mostrar aos policiais que trabalho será embasado na pessoalidade, pertencimento à comunidade e planejamento antecipado - Divulgação/Secom PMVR

Objetivo é mostrar aos policiais que trabalho será embasado na pessoalidade, pertencimento à comunidade e planejamento antecipadoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 13/02/2023 15:33

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) iniciou nesta segunda-feira (13), por meio de um convênio com a Polícia Militar, a capacitação de 45 policiais militares que prestam serviços ao Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), nos bairros Retiro e Aterrado. O curso ocorre em três dias, na sede da Semop, na Ilha São João, e é ministrado pelo secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e pelo coordenador da operação “Segurança Presente”, major José Eduardo Martins Silvério.

O objetivo é mostrar aos policiais que o trabalho do Proeis será embasado na pessoalidade, no pertencimento à comunidade e no planejamento antecipado, a partir da mancha criminal nos bairros. A meta é fazer com que a população perceba a presença dos agentes de segurança pública e acionem sempre que for necessário, uma vez que quatro policiais militares em duas viaturas próprias farão patrulhamentos todos os dias nas duas regiões.

“Os policiais militares do Proeis que prestam serviço junto à Prefeitura de Volta Redonda serão sempre os mesmos, e a capacitação é para que entendam que contarão com um planejamento completo. Baseado na mancha criminal, horários de maior incidência de ocorrências, além de contribuir para otimizar os recursos, para que possamos extrair o melhor do novo policiamento que está sendo empregado na região”, ressaltou o secretário Luiz Henrique, acrescentando: “O Proeis se soma ao programa ‘Segurança Presente’, que atua na Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O objetivo é aumentar a proteção em áreas comerciais, otimizando o efetivo das forças de segurança da cidade, aumentando o policiamento ostensivo e, com isso, reduzir os índices criminais”.

De acordo com o major Silvério, é importante que os policiais tenham noção de que eles e seus familiares também são beneficiados pelo bom trabalho que fazem nas ruas.

“Somos usuários dos nossos próprios serviços, uma vez que a maioria reside em Volta Redonda e têm os filhos que estudam aqui. Vamos fazer uma polícia cidadã, para que a população tenha a confiança cada vez maior nos nossos policiais e participe ativamente, denunciando os atos ilícitos”, enfatizou o coordenador da Operação Segurança Presente.