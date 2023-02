Publicado 13/02/2023 11:45

Volta Redonda - A sociedade civil – representada pelas entidades, usuários e profissionais de assistência social – participou da primeira assembleia do ano, promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Volta Redonda (CMAS/VR) no auditório da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), para apresentação dos candidatos que irão concorrer a vagas no CMAS/VR.

O conselho está em processo eleitoral para a composição do Biênio 2023-2025, e a votação ocorrerá no próximo dia 16, das 8h às 12h. A posse dos novos conselheiros e a escolha da nova diretoria será no dia 2 de março.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que a Smac sempre esteve junto com os seus profissionais neste processo, ouvindo e dialogando sobre o trabalho ofertado em Volta Redonda.

“É neste espaço privilegiado que falamos sobre a política de assistência social e debatemos para que Volta Redonda sempre se aprimore junto com a sociedade, mantendo um serviço de excelência. Todos são importantes na construção de políticas públicas”, disse a secretária.

A atual presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Kátia Silvério, agradeceu a cada um dos conselheiros e à equipe do CMAS/VR pela dedicação e eficácia.

“Nós da diretoria do CMAS/VR estamos muito felizes de ter podido fiscalizar, acompanhar, monitorar e avaliar a política pública de assistência social de Volta Redonda, zelando pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais. Desejo que os futuros representantes tenham uma excelente gestão”, concluiu a presidente.