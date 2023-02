Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, fica no bairro Jardim Paraíba - Cris Oliveira/Secom PMVR

Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, fica no bairro Jardim ParaíbaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 12/02/2023 00:29

Volta Redonda - Os Centros Dia para Idosos da prefeitura de Volta Redonda vão servir como referência para Itatiaia, que pretende implantar serviço similar no município. Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia estiveram no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, para conhecer a estrutura do local.

A coordenadora do Centro de Alzheimer, Danielle Freire, que já coordenou o Centro Dia para Idosos, que fica no Aterrado, e Flávia Santos, da Divisão Técnica do Departamento de Proteção Especial (DPES), da secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac), receberam a secretária da pasta de Itatiaia, Marise de Carvalho; Elisangela de Vasconcelos, assessora Especial de Consultoria; Maria Luciene de Jesus Gonçalves, diretora do SUAS (Sistema Único de Assistência Social); João Paulo Salgado, diretor da Proteção Social Especial (PSE); e a assistente social, Iris Silva. A visita foi na tarde desta quarta-feira (9).

Danielle explicou que o Centro Dia é uma modalidade de atendimento diário da pessoa idosa, com objetivo de estimular sua capacidade para gerar autonomia, promover convívio social e diminuir a sobrecarga da família.

“O trabalho é realizado por meio de oficinas de estimulação motora, cognitiva e de música, e coordenado por equipe composta por psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, professor de música e arte-terapeuta, com apoio de cuidadores. Além das atividades, os idosos recebem três refeições e duas colações entre elas”, informou.

“O serviço é fundamental para reduzir o número de idosos nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e evitar a sobrecarga na rede de saúde, já que hoje temos filhos idosos cuidando de pais idosos, por exemplo. Temos que remodelar o cuidado com os idosos, que é uma população em crescimento”, reforçou a coordenadora do Synval Santos, lembrando que Volta Redonda é o único município da região que oferece o serviço: “por isso, já fomos procurados também por representantes de Resende e Angra dos Reis”.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia, Marise de Carvalho, é uma entusiasta dos Centros Dia. “Queremos implantar o serviço no município, por entender que é um direito dos idosos e temos demanda para tal em Itatiaia. Viemos conhecer o trabalho da assistência em Volta Redonda, que é referência na região. E esperamos poder contar com essa assessoria durante todo o processo”, falou Marise, que elogiou a estrutura e o cuidado com os pacientes com Alzheimer.

Volta Redonda conta com três Centros Dia, sendo dois para idosos: o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, no Jardim Paraíba, e o Centro Dia para Idosos, que fica no Aterrado. O terceiro é o Centro Dia para Pessoas com Deficiência, que também fica no Jardim Paraíba e atende pessoas adultas com deficiências física, intelectual ou sensorial, como Transtorno do Espectro Autista (TEA).