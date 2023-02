Equipe de 29 fisioterapeutas atua em diversas áreas da unidade, e conta com equipamentos modernos - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, conta com equipe de 29 fisioterapeutas especializados, que atuam em diversas áreas da unidade para atender toda a demanda dos pacientes. O serviço é oferecido desde o Pronto Atendimento, passando pelas clínicas Médica e Cirúrgica, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), até a maternidade. Para executar o trabalho, os profissionais da área contam com equipamentos modernos, que facilitam a recuperação dos pacientes.

O diretor-geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que, ao investir no setor de fisioterapia, a unidade está favorecendo a agilidade na recuperação dos pacientes. “Sabemos que a fisioterapia é um processo fundamental para devolver a autonomia, ou apenas para dar mais conforto e reduzir a dor nos nossos pacientes. E para garantir maior eficácia no tratamento, investimos em equipamentos que facilitam o trabalho dos nossos profissionais”, disse Faria.

A coordenadora de Fisioterapia e Fonoaudiologia do hospital, Marcela Amorim, explicou que a Unidade de Terapia Intensiva, a Unidade de Terapia Intensiva Pós-Cirúrgica e a UTI Neonatal contam, cada uma, com um plantonista exclusivo 24h. O Pronto Atendimento Adulto também tem plantonista 24h para atendimento dos pacientes internados no setor, e que dá suporte às Urgências e Emergências.

A unidade tem ainda equipe trabalhando por 12h diárias nas clínicas Médica e Cirúrgica, que realiza os atendimentos dos pacientes com indicações de reabilitação. Além da fisioterapeuta da maternidade, que acompanha as gestantes em trabalho de parto e as puérperas no pós-parto imediato, promovendo e estimulando a mobilização precoce e acompanhando e orientando sobre amamentação, garantindo a pega correta e postura adequada. “Para cada setor temos profissionais especializados naquele atendimento”, afirmou a coordenadora Marcela.

Unidade hospitalar conta com equipamentos de ponta

O Hospital São João Batista conta com dispositivos modernos para tratar e promover a evolução de forma efetiva na Reabilitação Funcional, seja ela respiratória e/ou motora. A unidade tem equipamentos portáteis de ventilação não invasiva; cicloergômetros, aparelho estacionário, que permite rotações cíclicas, podendo ser utilizado para realizar exercícios ativos e resistidos com os pacientes; além do Ortho Leg, desenvolvido para auxiliar na reabilitação, no condicionamento físico, no fortalecimento e na regeneração muscular; e halteres.

“É gratificante trabalhar em um hospital que investe na fisioterapia e acredita nos benefícios que a profissão pode trazer aos pacientes. Logo, a unidade vai contar com guincho transferidor. O equipamento que atende pessoas acamadas, também conhecido como elevador individual, foi desenvolvido para auxiliar a transferência de pessoas com mobilidade reduzida. Essa aquisição será fundamental para os atendimentos de fisioterapia, facilitando as transferências dos pacientes para a poltrona de forma segura e tranquila”, falou a coordenadora do serviço.

Trabalho na Maternidade é um diferencial do hospital

A fisioterapeuta dedicada à maternidade atende às gestantes em trabalho de parto de forma humanizada, transmitindo confiança, orientando exercícios e posições, que dão mais conforto para a paciente. Além de promover medidas não farmacológicas, que controlam a dor e diminuem o tempo do trabalho de parto. A profissional também acolhe o familiar que acompanha a gestante nesse momento.

No pós-parto, tanto normal quanto cesárea, o atendimento tem como principal objetivo a mobilização precoce, que significa estimular a saída do leito e caminhar o mais precocemente possível, prevenindo complicações como deiscência de sutura (abertura dos pontos) ou até mesmo uma trombose. Nesse momento, são avaliados fatores como o nível de dor e até a calcinha adequada, que pode diminuir a dor, dando estabilidade ao abdome.

“Uma puérpera bem orientada é uma mãe mais feliz e tranquila, para cuidar do seu bebê com mais segurança”, afirma a coordenadora de fisioterapia do HSJB, Marcela Amorim.

A profissional de fisioterapia também é capacitada para orientar no processo de amamentação, com o objetivo de garantir uma amamentação efetiva e exclusiva. No início, algumas puérperas têm dificuldades, medo de não conseguir amamentar ou dor, e a falta de informações pode levar ao desmame precoce. A fisioterapeuta orienta sobre como amamentar com postura e pega corretas, proporcionando mais confiança à mãe.

“O atendimento fisioterapêutico no setor da maternidade é um projeto recente, que já mostra resultados muito positivos. O objetivo é ampliar o serviço para atender cada vez pacientes e os bebês”, disse a coordenadora.