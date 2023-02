Suspeito foi preso com material para realizar apostas e quase R$ 700 em dinheiro vivo, entre notas e moedas - Divulgação/PMERJ

Suspeito foi preso com material para realizar apostas e quase R$ 700 em dinheiro vivo, entre notas e moedasDivulgação/PMERJ

Publicado 09/02/2023 20:58 | Atualizado 09/02/2023 20:58

Volta Redonda - Um homem de 47 anos foi preso por policiais militares na tarde desta quinta-feira (9), em frente a um supermercado, na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, por suspeita de trabalhar para o “jogo do bicho”. O suspeito seria “apontador” do jogo de azar, a pessoa responsável por registrar as apostas feitas pelos “clientes”. Os PMs foram acionados para auxiliar um oficial da corporação, que prendeu o homem em flagrante, quando ele registrava uma aposta.

Com o suspeito foi encontrada uma impressora portátil, três rolos pequenos de papel para impressora; um celular; três cadernos com anotações; uma caderneta com anotações, além de cerca de R$ 694 em dinheiro vivo (notas e moedas). O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.