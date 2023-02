Automóvel estava parado na Rua 150, no Centro, e foi roubado em 9 de maio de 2022 - Divulgação/PMERJ

Publicado 09/02/2023 15:53 | Atualizado 09/02/2023 17:14

Volta Redonda - Policiais militares recuperaram um carro roubado, que estava estacionado no Centro de Volta Redonda, nesta quinta-feira (9). De acordo com as informações da PM, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) comunicou que havia um veículo abandonado na Rua 150, que poderia ser fruto de roubo. A Polícia Militar foi acionada.

Os policiais militares localizaram o Volkswagen Voyage 2012 preto, parado, com as portas e porta malas trancados, sem a placa da frente, e ainda com algumas avarias, como para-choque dianteiro e traseiro danificados, para-brisa trincado, e arranhões nas laterais. Os PMs ainda confirmaram que o veículo foi roubado em 9 de maio de 2022.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foi acionada para prestar apoio e rebocou o carro até o pátio da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada.