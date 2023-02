Ao todo, 80 estabelecimentos credenciados aceitarão o cartão Real Card Alimentação - Divulgação/Secom PMVR

Ao todo, 80 estabelecimentos credenciados aceitarão o cartão Real Card AlimentaçãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 08/02/2023 21:56

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda começou, nesta quarta-feira (8), a distribuir cartões-alimentação no valor de R$ 100 para alunos das unidades da Rede Municipal de Ensino, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e de escolas de Educação Infantil conveniadas. O benefício é equivalente à cesta natalina de 2022. Ao todo, são 80 estabelecimentos credenciados que aceitarão o cartão Real Card Alimentação. Apenas estudantes que estudaram em 2022, com frequência regular, e renovaram matrícula na rede municipal para o ano em curso serão beneficiados.

“Os cartões funcionam nos mesmos moldes dos tradicionais cartões de crédito. São cerca de 32 mil estudantes que estão aptos a recebê-los. A secretaria usou recursos provenientes do Salário Educação para oferecer este benefício. Em tempo, o prefeito (Antônio Francisco) Neto já nos pediu que durante as próximas férias escolares, as unidades possam abrir as portas, exclusivamente, para servir merenda aos alunos. Sem dúvida, trabalharemos para garantir que mais crianças, sobretudo as mais carentes, possam ser beneficiadas”, disse o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

A orientadora pedagógica Alessandra Vieira esteve no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Prof.ª Marlene Mendes de Castro, no bairro Aterrado, para buscar os cartões das filhas, Isadora e Manuela, de 6 e 4 anos respectivamente. Ela comentou a importância do benefício para a renda familiar.

“O cartão-alimentação veio em um momento muito importante. Tanto para a nossa família quanto para as outras. É sempre muito bem-vindo. E criança sempre pede alguma coisa. Então é bom saber que vamos ao mercado e poder comprar o que elas pedirem”, comentou Alessandra.

“Este benefício é muito bom. É um bom incentivo que a prefeitura está dando e com certeza vai ajudar muitas famílias. Eu, por exemplo, tenho três filhos, então são três cartões e vai me ajudar muito. Chegou em boa hora", comemorou a auxiliar educacional, Renata Rathima.

A diretora do CMEI Prof.ª Marlene Mendes de Castro, Georgia Pereira, explicou que, junto ao cartão, o pai ou responsável recebe um encarte com orientações sobre como desbloqueá-lo, a partir de um aplicativo, onde também é possível conferir quais os estabelecimentos estão credenciados e aceitam o cartão.

“Assim que o desbloqueio é feito, a pessoa já está habilitada a ir aos estabelecimentos credenciados para realizar suas compras. Este cartão é muito importante, principalmente neste período 'pós-pandemia', onde as famílias ainda estão com suas rendas comprometidas. É um valor de R$ 100 que compete aos alunos que encerraram o ano de 2022 nas unidades escolares do município. Cada criança vai receber o seu cartão. Se a família tem mais de um filho matriculado, ela receberá mais de um cartão”, frisou.

Distribuição

A distribuição dos cartões para pais e responsáveis ocorrerá até o próximo dia 15, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, nas secretarias das unidades escolares. A lista dos estabelecimentos credenciados pode ser conferida pelo aplicativo "Real Card" ou nas próprias unidades escolares.

Responsáveis pelos alunos com direito ao cartão-alimentação deverão ir até a unidade escolar que estudaram no ano de 2022, mesmo que estejam matriculados este ano em outra escola. Cada estudante terá direito a um único cartão. Os que não renovaram a matrícula não terão direito a receber o cartão alimentação.

Pais e responsáveis que não puderem comparecer para fazer a retirada do cartão do aluno deverão fazer um documento, autorizando a retirada por um terceiro, de preferência entre pessoas que levam as crianças para a escola, ou que participam das reuniões e atividades promovidas pela unidade escolar. O autorizado deverá apresentar cópias de carteira de identidade ou habilitação e CPF, que deverão estar grampeadas na autorização.