Funcionários da farmácia acionaram policiais militares depois que idoso anunciou que estaria armado Divulgação/PMERJ

Publicado 08/02/2023 21:20

Volta Redonda - Um homem foi detido por policiais militares para averiguação nesta terça-feira (7), por estar portando um simulacro de pistola, em uma farmácia na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

De acordo as informações da PM, os policiais estavam em frente a uma agência bancária, quando foram acionados por uma funcionária da farmácia, que disse que um homem pediu para fazer a troca de um curativo no estabelecimento, procedimento que é realizado em uma sala reservada. Chegando no recinto, o senhor anunciou que estava armado, tirou a réplica de pistola preta da cintura e colocou embaixo da sua bolsa.

A PM foi chamada em seguida, e abordou o homem, já na saída da farmácia. Após uma revista pessoal, foi encontrada a réplica de pistola na cintura do suspeito.

Os policiais encaminharam o homem e a pistola apreendida para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda). O homem foi ouvido e liberado, a pistola ficou apreendida e a ocorrência foi registrada como fato atípico.