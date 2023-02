Revólver calibre 32, com três munições e numeração intacta, foi encontrado embaixo do banco do carona - Divulgação/PMERJ

Revólver calibre 32, com três munições e numeração intacta, foi encontrado embaixo do banco do carona Divulgação/PMERJ

Publicado 08/02/2023 17:02

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam quatro pessoas - dois homens adultos e dois menores - por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (7). A ocorrência foi no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

De acordo com as informações dos policiais militares, eles estavam em deslocamento próximo ao bairro, quando tiveram a atenção despertada por um carro Honda Civic prata, com quatro pessoas dentro. Os PMs abordaram o veículo e revistaram os ocupantes, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, ao fazer uma busca mais minuciosa no veículo, os policiais encontraram embaixo do banco do carona um revólver calibre 32, com três munições carregadas e número de registro intacto. Também foram apreendidos com os suspeitos R$ 63 e três celulares. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).

