Publicado 08/02/2023 14:18

Volta Redonda - A Pré-folia de Volta Redonda continua nesta sexta e sábado, 10 e 11. Nesses dias, a festa promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vai acontecer na Ilha São João, com apresentações diversificadas. Na sexta-feira, haverá shows com Aglomerou; DJ Pedro Oliveira e Mistureba. A abertura dos portões é a partir das 18h.

No sábado, as comemorações serão comandadas por DJ Raffa Martin; Jô e Samuel; DJ Gustavo Peixoto; Léo Mitto e Sorriso Aberto, com abertura dos portões às 12h. O evento conta com o apoio da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, citou que o pré-carnaval é uma tradição na cidade, e a programação dos shows é voltada aos artistas regionais. “O governo municipal está trabalhando de forma integrada junto com as forças de segurança, para oferecer um espetáculo bonito e seguro à população de Volta Redonda e região”, disse.

Já no domingo, dia 12, a Ilha São João vai receber o segundo bloco LGBTQIAP+, “Tô no Brilho”, a partir das 15h. O bloco conta com organização própria para o evento, que tem suporte da Prefeitura de Volta Redonda.

‘Baile da Melhor Idade’

E a festa não acaba por aí, é claro que a “Melhor Idade” de Volta Redonda não vai ficar de fora dessa. O baile “Vem junto com a Melhor Idade” será realizado no dia 16 de fevereiro, a partir das 14h, na Ilha São João.

Ilha São João monitorada

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, comentou que foi feito um planejamento prévio, envolvendo as secretarias municipais de Cultura (SMC) e Ordem Pública (Semop), Polícia Militar, Guarda Municipal (GMVR), para todos os eventos, incluindo os realizados na Ilha São João.

“O Ônibus da Ordem Pública está estacionado no interior da Ilha São João, monitorando todo o espaço interno e externo, através das imagens geradas pelas câmeras. O ônibus também servirá de base para o Conselho Tutelar, para o caso de crianças perdidas durante o evento. A Guarda Municipal também vai trabalhar no controle e fluidez do trânsito, bem como na repressão aos ambulantes ilegais”, explicou.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL COMPLETA

Dia 10/02 - Pré-folia com shows, abertura dos portões às 18h, Ilha São João;

Dia 11/02 - Pré-folia com shows, abertura dos portões às 12h, Ilha São João;

Dia 11/02 - Bloco “Alegria, Alegria”, às 18h, Rua C – Praça Ayrton Senna, bairro Parque das Ilhas;

Dia 12/02 - Bloco “Tô no Brilho”, abertura dos portões às 15h, Ilha São João;

Dia 12/02 - Bloco “De Volta na Redonda”, às 10h, Rua 60, nº 59, Colégio Macedo Soares, Vila Santa Cecília;

Dia 16/02 - Baile da Melhor Idade, abertura dos portões às 14h, Ilha São João;

Dia 17/02 - Bloco “Piranhas do Beco”, às 17h, Rua 41C, Vila Santa Cecília;

Dia 17/02 - Bloco Tacalipal, às 17h, Rua 227, Praça Maria Amélia Diogo, bairro Eucaliptal;

Dia 18/02 - Bloco “Vai da Merda”, às 15h, Rua 42, nº70 (Bar do Caixote), bairro Jardim Tiradentes;

Dia 18/02 - “Bloco dos Caretas”, às 17h, Rua 318 – (Sede Bloco Carnavalesco os Caretas), bairro Sessenta;

Dia 19/02 - Bloco “Pé de Galinha”, às 15h, Av. Dr. Walter Granato da Rocha – Sede Associação Carnavalesca Pé de Galinha, bairro Jardim Tiradentes;

Dia 20/02 - Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos - Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Dia 21/02 - “Bloco do Lençol”, às 15h, Praça Brasil, Vila Santa Cecília;

Dia 21/02 - Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos - Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Dia 25/02 - Bloco “Arrastão do Conforto”, às 15h, Rua 235 - bairro Conforto;

Dia 05/03 - “Bloco dos Cria de Santa Cruz”, às 15h, Av. dos Ex-Combatentes, bairro Santa Cruz.