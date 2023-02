Publicado 08/02/2023 13:36

Volta Redonda - A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou nesta quarta-feira (8), mensagem do prefeito Antônio Francisco Neto que concede reajuste salarial de 7,42% aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, válido a partir deste mês de fevereiro. A última vez que os trabalhadores tiveram reajuste nos vencimentos foi em 2015, também com Neto na prefeitura. A mensagem foi aprovada por unanimidade e vai alcançar também os cargos em comissão, secretários e diretores de autarquias. O reajuste não chega ao salário do prefeito.

Neto ressaltou que o percentual definido ainda não é o ideal para repor todas as perdas do funcionalismo, mas que, dentro da atual realidade financeira do município, foi o valor máximo possível. Neto lembrou ainda que o reajuste só foi possível, depois da atual administração ter conseguido quitar todas as dívidas deixadas pela gestão passada com os servidores municipais. Grande parte dos funcionários ficou sem receber os salários de novembro, dezembro e sem o décimo terceiro, referentes ao ano de 2020.

Primeiro, Neto pagou os servidores concursados, aposentados e pensionistas. Em seguida, o prefeito foi quitando, aos poucos, as dívidas com os cargos comissionados. No total, o prefeito pagou mais de R$ 60 milhões somente com estas dívidas herdadas da gestão que durou de 2017 a 2020.

“Pagamos as dívidas, colocamos os salários em dia, estamos pagando dentro do mês e, finalmente agora, conseguimos dar um reajuste. Estamos avançando em todos os aspectos, na saúde, na segurança, na educação, no social, mas também avançamos na relação com os servidores. Como em todas as áreas do serviço público, queremos avançar cada vez mais”, disse Neto.

secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, lembrou que a primeira determinação do prefeito, ao tomar posse, foi para que não fossem medidos esforços para colocar o pagamento em dia.

“Também foi prioridade que o pagamento deveria ser até o último dia útil do mês, sobre qualquer outro compromisso, o que estamos cumprindo rigorosamente, juntamente com as demais secretarias envolvidas. Agora, com o novo cenário, onde estamos conseguindo um equilíbrio das contas públicas, o prefeito, sensível às necessidades do servidor, determinou que as secretarias envolvidas com orçamento, finanças e administração realizassem estudos para que pudéssemos dar o reajuste no maior percentual possível, com responsabilidade, para que pudéssemos manter em dia o pagamento”, disse Franco.