Secretário Assistência Social de Angra dos Reis, Heraldo Luís França, foi recebido pela secretária Glória Amorim (ao centro) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/02/2023 10:54 | Atualizado 07/02/2023 10:57

Volta Redonda - Trocar experiências no campo das políticas públicas de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher e da promoção da Igualdade racial foi o motivo da vinda de gestores de Angra dos Reis a Volta Redonda. A sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), no bairro Nossa Senhora das Graças, recebeu a visita do secretário executivo de Assistência Social da prefeitura de Angra dos Reis, Heraldo Luís França, que estava acompanhado da assessora de promoção da Assistência Social, Marina Pampuri, na quarta-feira passada (1º). Ambos foram recebidos pela secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, e pela diretora da Promoção da Igualdade Racial, Juliana Sampaio. Os gestores públicos vieram buscar informações sobre o funcionamento no município da Patrulha da Lei Maria da Penha; do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), que trabalha com psicólogas, assistente social e dá orientação jurídica para as mulheres em situação de violência doméstica; além da Casa Abrigo, que é um local sigiloso para receber mulheres (e seus filhos de até 15 anos) com riscos à integridade física.

“O secretário e a assessora de Assistência Social ficaram encantados com o modelo de gestão que a administração municipal, através da SMDH, construiu em Volta Redonda para proteção e garantia dos direitos das mulheres, contando com uma rede de parcerias formada por entidades públicas e privadas. Eles elogiaram o trabalho do CEAM, a Patrulha Maria da Penha e o projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ que já capacitou mais de 200 mulheres para as profissões dentro da construção civil”, disse Glória Amorim.

O desenvolvimento de políticas públicas para mulheres, o enfrentamento do racismo e a promoção da igualdade racial pela equipe técnica da SMDH, a partir de palestras, rodas de conversas, capacitação regional e maior proximidade com a Secretaria de Estado da Mulher para ações conjuntas também mereceram a atenção dos visitantes.

Os gestores angrenses ressaltaram que, com o apoio do prefeito Fernando Jordão, querem implantar no município os equipamentos públicos necessários para promoção de políticas para as mulheres e seguir trocando experiência com outros municípios vizinhos. “E Volta Redonda é referência para Angra dos Reis em relação ao tema”, disse o secretário executivo de Assistência Social de Angra dos Reis, Heraldo França.

Ele e sua assessora na pasta, Marina Pampuri, puderam conhecer toda a estrutura funcional da SMDH que poderão ajudar na implementação desses equipamentos públicos em Angra dos Reis, que já possui uma DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).