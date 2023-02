Equipes já trabalham para restabelecer abastecimento de água potável, informou a autarquia - Arquivo/Secom PMVR

Equipes já trabalham para restabelecer abastecimento de água potável, informou a autarquiaArquivo/Secom PMVR

Publicado 08/02/2023 10:39

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que as equipes da autarquia já estão efetuando o reparo em duas redes de abastecimento de água: uma na Rua Joana Darc, no bairro Niterói; e outra na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Foram registrados rompimentos nesses locais, por conta das fortes chuvas da noite desta terça-feira (7).

O Saae-VR afirmou que ainda não é possível avaliar quantos bairros foram afetados. “Assim que os trabalhos forem concluídos, o abastecimento será normalizado gradativamente”, informou a autarquia. O Saae-VR orienta que a população economize água nesta quarta-feira (8), priorizando o consumo humano e evitando desperdícios. Os moradores que estiverem sem água podem acionar a autarquia através do número 115.