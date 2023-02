Publicado 08/02/2023 14:13

Volta Redonda - Com o objetivo de divulgar as ações realizadas na unidade e ampliar o atendimento disponibilizados para a comunidade, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Voldac, vai realizar nesta quinta-feira (9), uma caminhada com cerca de 20 pessoas.

Entre os participantes da ação estarão profissionais que compõem a equipe da unidade e usuários do Grupo Esperança, que participam de ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

De acordo com os organizadores, a caminhada vai acontecer a partir das 9 da manhã e vai percorrer o trajeto de abrangência do Cras Voldac e do Centro de Convivência do bairro Aero clube. Eles sairão da unidade em direção à Praça SOS, descendo para a Avenida Nossa Senhora do Amparo, passando em seguida pela Beira-Rio e retornando para a unidade pela Rua Luiz de Camões.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que a ação faz parte da estratégia da secretaria de ampliar, cada dia mais, o atendimento às famílias do município.

“O Cras é um espaço de convivência, que busca desenvolver as potencialidades, protagonismo e autonomia dos indivíduos ofertando serviços como o Cadastro Único para programas sociais, atendimento técnico, orientação jurídica, Grupos de Convivência, oficinas de informática e oficinas do Centro de Inclusão Produtiva”, disse a secretária.