Policiais militares apreenderam drogas no valor de R$ 3.895 com os dois suspeitos - Divulgação/PMERJ

Policiais militares apreenderam drogas no valor de R$ 3.895 com os dois suspeitosDivulgação/PMERJ

Publicado 08/02/2023 21:14

Volta Redonda - Policiais militares do 28° Batalhão da PM prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (8), no escadão da Rua G, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

De acordo com informações da PM, equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) e da P2 (Serviço Reservado) foram verificar uma denúncia anônima de indivíduos que estariam traficando drogas no escadão.

Os policiais fizeram um cerco no local e prenderam os dois suspeitos, com quem foram encontrados, dentro de uma bolsa preta, 85 pinos de cocaína de R$10; 57 pinos de cocaína de R$ 20; 13 pinos de cocaína de R$30; 110 pedras de crack de R$10; quatro pedaços de maconha de R$50; dois pedaços de maconha de R$25; oito tiras de maconha de R$10; sete trouxinhas de maconha de R$5; além de um rádio transmissor; um aparelho celular e R$45,00 reais em espécie.

As drogas apreendidas representam um total de R$ 3.895. Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.