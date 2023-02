Publicado 08/02/2023 21:26

Volta Redonda - Dois homens foram mortos a tiros nesta quarta-feira (8), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. De acordo com as informações da PM, os policiais militares foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Beira Rio.

Chegando ao local, os policiais encontraram as duas vítimas baleadas, já caídas no chão, sem vida. Segundo as linhas de investigação da Polícia Civil, os assassinatos teriam sido praticados em uma disputa de traficantes do bairro.