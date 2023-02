Policiais militares apreenderam 16 pinos grandes de cocaína; suspeitos fugiram para área de mata - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/02/2023 21:35

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam 16 pinos de cocaína na tarde desta quarta-feira (8), no condomínio Minha Casa, Minha Vida Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe de policiais entrou no conjunto de prédios para fazer uma ronda, quando foram avistados alguns elementos suspeitos, que fugiram para uma área de mata assim que viram os PMs.

Após realizarem buscas pelo local, os policiais militares encontraram uma sacola plástica branca, contendo 16 pinos grandes de cocaína e um rádio transmissor. Ninguém foi preso. O material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.