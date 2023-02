Publicado 10/02/2023 11:00

Volta Redonda - O Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no bairro Jardim Tiradentes, recebe neste fim de semana o projeto “Sesc Verão”, uma parceria entre a prefeitura de Volta Redonda, o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo) e o Serviço Social do Comércio (Sesc) Barra Mansa. A programação inclui música com DJs e oficinas de skate gratuitas, com dois profissionais do esporte.

No sábado (11), o skatista Felipe Nunes vai passar lições de skate e também de superação. O paranaense de Curitiba, aos seis anos de idade, sofreu um acidente brincando na linha de trem, o que custou a perda das duas pernas. Em 2021, aos 21 anos, após anos em disputas amadoras, o skatista se tornou profissional do esporte.

No domingo (12), é a vez da skatista Karen Feitosa compartilhar sua experiência com os skatistas de Volta Redonda. A atleta do Guarujá, litoral de São Paulo, que aos 11 anos de idade levou o primeiro lugar na etapa continental do Mundial de Skate (o Crail World Cup, realizado em 2001), também fez parte da Seleção Brasileira de Skate.

Para participar das duas oficinas, basta comparecer ao Ginásio Municipal do Skate e fazer a inscrição, de graça. Nos dois dias, as instruções dos profissionais começam às 14h.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, lembrou que a parceria para que o município recebesse o projeto “Sesc Verão” foi fechada no ano passado e, a princípio, as atividades aconteceriam apenas no Parque Aquático Municipal em dois finais de semana de janeiro.

“A ideia de promover um fim de semana com música e oficinas de skate no Ginásio Municipal veio após o sucesso do projeto ‘Sesc + Esporte’, realizado em setembro passado. A equipe do Sesc aprovou a estrutura do espaço e resolveu ampliar o ‘Sesc Verão’ em Volta Redonda”, disse Rose.