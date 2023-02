Equipamento foi danificado por queda brusca de energia, comprometendo o sinal de celular e internet móvel na região - Divulgação/Secom PMVR

Equipamento foi danificado por queda brusca de energia, comprometendo o sinal de celular e internet móvel na regiãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 10/02/2023 11:10

Volta Redonda - A torre de telefonia celular do bairro São Sebastião, em Volta Redonda, está passando por reparos. O serviço é feito por uma empresa contratada pela prefeitura para realizar a manutenção e conta com supervisão da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR).

A manutenção ocorre após uma queda brusca de energia elétrica, provocada durante forte chuva em dezembro do ano passado. A falha danificou o equipamento, comprometendo o sinal de celular e internet móvel na região.

Segundo o que explicou o diretor-presidente da EPD-VR, Edvaldo Silva, por se tratarem de componentes importados, houve uma demora na entrega das peças, o que atrasou o início dos reparos, que começaram no mês passado. Ainda não há uma previsão para a conclusão do serviço.

“A empresa veio em janeiro, trocou a peça, mas o problema não foi resolvido porque foi detectado que outros componentes estavam danificados. Sabemos da importância que a antena tem para que a telefonia e a internet cheguem aos moradores e estamos solicitando à empresa que execute o serviço o mais rápido possível. Os materiais para manutenção são importados e precisaram de tempo para chegar, mas agora já estamos resolvendo”, afirmou Edvaldo.