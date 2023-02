Irmãos foram detidos com drogas no escadão da Rua 2; um deles estava armado, mas pistola não foi encontrada - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/02/2023 19:19

Volta Redonda - A Polícia Militar prendeu dois irmãos gêmeos por tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. De acordo com as informações da PM, equipes da P2 (Serviço Reservado) e do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) receberam informações de moradores de que vários elementos estariam traficando drogas, armados, no escadão da Rua 2, no Belo Horizonte. O local é conhecido por ser ponto de venda de drogas, e seria dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Chegando ao local, as equipes policiais se dividiram, uma indo pelo acesso acima do escadão, outra por baixo. Essa última equipe, quando chegou ao escadão, se deparou com os dois irmãos, um deles com uma pistola na mão e outro com uma mochila preta. Ao avistar os policiais, os dois suspeitos subiram o escadão, apontando a arma para os PMs. No entanto, o que estava armado foi detido pela equipe que estava acessando o escadão pela parte de cima, enquanto o outro foi alcançado pela equipe que vinha de baixo.

Na mochila que um dos irmãos carregava foram encontrados 38 pedras de crack (total de 16,2 gramas), 115 pinos de cocaína (totalizando 302,5 gramas), três trouxinhas de maconha, oito tiras de maconha (total de 78,1 gramas), um frasco de loló (10 ml de solvente orgânico), uma bateria de rádio, uma base para rádio e R$ 162 em dinheiro. Também foram encontrados com ele um rádio comunicador e um celular. Ele teria confessado aos policiais que estava vendendo drogas e que estaria no “plantão” desta sexta.

Com o outro gêmeo foram encontrados R$ 18 em dinheiro. A arma que ele portava não foi encontrada. Os dois foram levados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceram presos.