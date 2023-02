Evento contou com shows de artistas da região, praça de alimentação, espaço kids e muita diversão para toda a família - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 12/02/2023 16:02

Volta Redonda - O Carnaval ainda não começou oficialmente, mas a “Pré-Folia Volta Redonda” fez um grande aquecimento para a festa na Ilha São João, nessa sexta-feira e sábado (10 e 11). O evento, promovido pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Cultura, com o apoio da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), contou com shows de artistas da região, praça de alimentação, espaço kids e muita diversão para toda a família.

“Fizemos na sexta-feira e sábado um evento para as famílias de Volta Redonda que curtem a alegria do carnaval com muita música e segurança. Ao longo da semana, continuaremos apoiando os blocos de ruas nos bairros, garantindo a tradição do carnaval na cidade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Nem mesmo a chuva desanimou os foliões. Maria da Conceição, de 67 anos, moradora do Recanto do Sol, estava dançando todas as músicas e se divertindo com as amigas.

“Muito bom, organizado, com músicas boas para todo mundo se divertir. Trazer para a Ilha São João foi uma boa ideia, por conta da estrutura e também da segurança, até para as crianças, que podem brincar e os pais ficarem mais tranquilos do que se fosse na rua”, disse.

Muitos casais aproveitaram a Pré-Folia Volta Redonda para se divertirem e, claro, usar fantasias combinando. Amanda Cavalcante, de 22 anos, e Pedro Lucas, de 21 anos, falaram que estavam com saudades dos eventos de Carnaval.

“Muitos anos que não tínhamos o Carnaval por conta da pandemia da Covid-19 e sentimos falta disso. Muita gente pode até não ligar para a festa, mas ainda temos o espírito dentro da gente, sentimos vontade de montar uma fantasia e viemos nos divertir”, falou Amanda.

A festa continua

Neste domingo (12), a partir das 15h, a Ilha São João recebe o “Tô no Brilho”, bloco independente, que foi contemplado por um edital do Governo do Estado. A Prefeitura de Volta Redonda está apoiando com a liberação do espaço para a realização do evento.

Já na quinta-feira (16), a partir das 14h, será a vez da Ilha São João receber o baile “Vem junto com a Melhor Idade”, festa promovida pela Prefeitura para os idosos da cidade.