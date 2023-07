Construção conectará o Aterrado à Radial Leste, um dos principais acessos ao município - Cris Oliveira/Secom PMVR

04/07/2023

Volta Redonda - As obras da nova ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, avançaram nas duas margens. Do lado do Aero Clube, novas vigas metálicas foram içadas no trecho que passa por cima do clube, nesta terça-feira (4). Pelo lado do Aterrado, próximo ao Fórum, foi feita a preparação para que as primeiras vigas sejam lançadas na semana que vem. A construção conectará o Aterrado à Radial Leste, um dos principais acessos ao município.

Da mesma maneira, as vigas metálicas que já foram instaladas do lado do Aero Clube começaram a receber a pré-laje, que vai dar suporte à laje propriamente dita. No trecho ao lado do Fórum, as vigas vão dar suporte à montagem da rampa de carros e da passarela de pedestres. Após a conclusão das lajes sobre as vigas, será feita a parte da obra dentro do Rio Paraíba.

As obras para construção da ponte são parte do Plano de Mobilidade Urbana, que é tocado através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda. O projeto conta também com a construção de dois viadutos, um no Niterói, próximo ao trevo em frente ao Batalhão da Polícia Militar, que vai facilitar o acesso ao bairro, além de melhorar a fluidez para quem deixa ou segue para o Retiro e Voldac.

O outro é ligando o Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado e uma alça de acesso no viaduto Heitor Leite Franco, que liga o bairro Aterrado ao Centro de Volta Redonda, com o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções no trecho. Os serviços incluem também a construção de 18 quilômetros de ciclovias, calçadas, reconstrução viária com a criação de um corredor exclusivo de 15 quilômetros para ônibus e a revitalização da iluminação pública.

“Além destas obras, estamos trocando toda a iluminação da cidade e colocando LED. Já estamos com asfalto sendo jogado em pelo menos três frentes diferentes, calçadas sendo feitas e vamos retomar a construção das ciclovias”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Crescimento da cidade exige adequações

As obras realizadas pela prefeitura acompanham o crescimento populacional de Volta Redonda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população da cidade cresceu 1,13% em comparação com o último levantamento realizado em 2010. Os dados são referentes ao Censo 2022.

Além das intervenções na mobilidade urbana, o governo municipal já reformou e ampliou os hospitais São João Batista e Dr. Munir Rafful, além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho. Está construindo também o Hospital da Criança, no Retiro, que vai aumentar a capacidade de atendimento das crianças na cidade, reforçando seu papel no atendimento de urgência e emergência pediátrica.

O crescimento populacional também impõe o desafio de criar postos de trabalho para a população. E a administração municipal tem trabalhado para tornar a cidade um ambiente propício para a geração de empregos, atendendo à atual e a futuras demandas. Muitas oportunidades estão sendo geradas com as expansões do Grupo Royal, com uma nova loja na Vila Santa Cecília e uma central de distribuição na BR-393, gerando mais 800 empregos diretos e tantos outros indiretos; as obras de expansão do Sider Shopping, na Vila, com a abertura de mais 60 lojas, com a geração de pelo menos mais 300 empregos diretos.

Ainda há a expectativa de novas empresas se fixarem na cidade com a abertura do condomínio industrial. Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma, o parque industrial de 50 mil metros quadrados deve hospedar cerca de 15 empresas.