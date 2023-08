Evento é promovido pela prefeitura, em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Governo do Estado - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/08/2023

Volta Redonda - A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi palco no “Conexão Mega Cidadania” neste sábado, 5. O evento promovido pela prefeitura, em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o Governo do Estado, uniu ação social, prevenção à saúde e diversão para a população, tudo de graça. Milhares de pessoas se beneficiaram dos serviços ofertados entre 9h e 16h.

“Ver tanta gente participando desse evento confirma a importância de levar o serviço público para mais perto da população. Aqui na Praça Brasil conseguimos mostrar o que oferecemos em diversas secretarias num só lugar. O evento dá informação e traz as pessoas para a nossa rede de serviços”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, que ressaltou que a parceria com o Governo do Estado e o UniFOA foram fundamentais para o sucesso do evento, ampliando a oferta de serviços.

O deputado estadual Munir Neto, que intermediou a vinda dos serviços do Governo do Estado para o “Conexão Mega Cidadania” também comemorou o sucesso de público do evento.

“O Governo do Estado trouxe para a Praça Brasil o projeto social ‘RJ para todos’, promovendo acesso gratuito à documentação básica e outros serviços; e ainda atendimento do Detran; Fundação Leão XIII; os aguadeiros da Cedae; e a Carreta do Trabalhador, que atraíram muita gente, reforçando a necessidade de ações como esta”, falou Munir, que agradeceu a receptividade dos secretários de Estado de Governo, Bernardo Rossi, e de Trabalho e Renda, Kelly Mattos; e a presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Martins Calaça.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, também estava na praça e afirmou ser uma grande alegria poder unir forças com o governo do estado e o governo municipal. “Principalmente no sentido de acolher a comunidade, de promover uma ação social. Nós temos o nosso evento, o ‘UniFOA + Social’, assim como a prefeitura e o estado também têm suas iniciativas. E agora fizemos uma conexão que ampliou esse atendimento para a população”.

Diversidade de serviços atraiu público variado para o evento

Um dos serviços mais procurados foi o acesso gratuito ao “Cordão de Girassol”, para as pessoas com deficiências ocultas e não visíveis de Volta Redonda. O dispositivo ajuda na identificação e garante mais agilidade no atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados da cidade. O símbolo foi entregue pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).

Alice Calassa é moradora do Jardim Primavera e estava com o filho Sávio, de 9 anos, buscando informações sobre o “Cordão de Girassol”. “Achei a iniciativa muito bacana e importante para essa parcela da população que precisa de atenção especial. Além disso, pude conhecer um pouco mais das ações da secretaria”, falou.

Luciane Machado de Oliveira, que mora no Monte Castelo, também pegou o “Cordão do Girassol” para os filhos Gabriel e Maria Luíza e acabou saindo do evento com mais um gatinho adotado. “Vim com minha mãe Jane e as crianças para buscar o cordão, mas não resisti e estou levando mais um felino para casa. Já tenho seis”, contou Luciane, ainda preenchendo a documentação de adoção responsável no Espaço Família Animal.

Raquel Gomes Vieira da Silva é moradora do Santa Rita do Zarur e veio à Vila Santa Cecília especialmente para o evento. “Gosto de participar e da facilidade de ter acesso a todos os serviços no mesmo local. E como é sempre importante cuidar da saúde estou na fila para aferir a pressão e a glicemia”, disse.

Na Praça Brasil ainda teve corte de cabelo gratuito; atualização do CadÚnico; aulão de ginástica, artes marciais e esportes; doação de mudas; distribuição de pipoca, algodão doce e picolé; escovação infantil; informações sobre acidentes com animais peçonhentos; aplicação de vacinas; avaliação nutricional e orientação alimentar; jogos de vertigem e avaliação física; orientações jurídicas; confecção e impressão de cartão de visita, e muito mais. A programação cultural teve atrações infantis e show musical.