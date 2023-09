Um dos requisitos é experiência mínima de dois anos na área, comprovada através de portfólio - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 02/09/2023 12:32

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), prorrogou até a próxima quarta-feira (6) as inscrições para contratação de artista especializado em graffiti – arte urbana. O chamamento público prevê a pintura do telhado da passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado.

Os artistas interessados devem se inscrever no site: cultura.voltaredonda.rj.gov.br, que também contém o edital na íntegra. Um dos requisitos é que o artista tenha experiência mínima de dois anos na área do graffiti comprovada, obrigatoriamente, através de portfólio. Além das documentações exigidas por lei, o artista deve anexar no ato da inscrição o layout da arte que será pintada.

A comissão julgadora que vai avaliar o layout da pintura será formada por profissionais da área do graffiti, um integrante da secretaria, e outro indicado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Volta Redonda. O espaço que receberá a pintura possui um conjunto de telhas metálicas em formato curvo com 257 metros quadrados.

Melhorias – A cobertura da passarela do Viaduto Nossa Senhora das Graças passou por uma revitalização, na qual a tinta base foi reforçada além de troca das telhas danificadas.