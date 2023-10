Crianças e adolescentes foram beneficiados por ação social promovida por um grupo de amigos, - Cris Oliveira/Secom PMVR

Crianças e adolescentes foram beneficiados por ação social promovida por um grupo de amigos,Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 10/10/2023 11:20

Volta Redonda - Cerca de 25 abrigados da Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, passaram uma tarde diferente nesta segunda-feira (9). Crianças e adolescentes foram beneficiados por ação social promovida por um grupo de amigos, que os recebeu num tradicional restaurante no bairro Aterrado. A casa abriu especialmente para a festividade, fora do horário tradicional de expediente, especialmente para eles, e preparou hambúrgueres e batatas fritas. Depois do lanche, foram distribuídos picolés.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, apoiou a iniciativa. “Fomos procurados por um grupo de amigos que propuseram essa ação social e aceitamos participar na hora. É muito bom que nossas crianças e adolescentes tenham experiências fora da instituição. Por isso, disponibilizamos transporte e funcionários para acompanhar o grupo”, disse Vitor Hugo.

E conversando com as crianças, ficou claro que aprovaram a ideia. Maria Eduarda, de 10 anos, é do polo Aterrado, mas não conhecia o tradicional restaurante. “Estou amando tudo, já comi sanduiche, batata frita e agora estou aproveitando o espaço para crianças. É muito divertido”, falou a menina, que escolheu uma borboleta na hora de pintar o rosto.

Evelyn, de seis anos, que tem síndrome de down, fica no polo do Conforto e era uma das mais animadas. Ela escolheu pintar o rosto inspirada na personagem Ladybug, da animação “Miraculous”. “Está muito legal aqui, o lanche estava gostoso, mas gosto mesmo é de brincar”, contou.

Os adolescentes Vitória, de 14 anos, e Felype, de 17, são do programa “Renascer”, que fica na sede da Fundação Beatriz Gama, e aproveitaram a oportunidade para confraternizar com adolescentes dos polos Conforto e Aterrado. “Foi realmente uma tarde diferente. É bom fazer um programa diferente e conhecer novos amigos”, afirmou Vitória.

Hospital do Retiro também terá ações nesta semana

O gerente Administrativo do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, Jean Passos, faz parte do grupo que organizou a ação social para os abrigados da FBG. “A atividade para as crianças e adolescentes da fundação foi resultado de união de forças. Juntamos alguns empresários para conseguir promover uma tarde agradável. Todos se divertiram, organizadores, funcionários da FBG, profissionais que atuam no restaurante e, principalmente, os meninos e meninas que formavam nosso público-alvo”, disse Jean.

Jean é o idealizador do projeto “Cinema nas Enfermarias”, que acontece no HMMR desde abril de 2023. A atividade faz parte das ações de humanização desenvolvidas no hospital para melhorar a experiência do usuário, familiares e dos colaboradores. “A ideia é que sempre sejam filmes leves, que possam contribuir com o aspecto psicológico, melhorando a autoestima, motivando o sorriso”, falou.

Jean avisou que na quarta-feira (11), terá duas sessões do projeto, uma pela manhã e outra à tarde, desta vez, voltadas para as crianças. Pacientes do Pronto Socorro Infantil e da ala de internação pediátrica vão assistir ao filme “O Rei Leão”. E na quinta-feira (12), quando se comemora o Dia das Crianças, todas as crianças internadas no hospital vão ganhar presente.