Praça recebeu brinquedos no parquinho infantil, restauração dos aparelhos de ginástica, entre outrosCris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - Os moradores da Vila Mury, em Volta Redonda, receberam na noite dessa quarta-feira (25) a Praça Agnello Ignácio totalmente reformada. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), colocou novos brinquedos no parquinho infantil, restaurou os aparelhos de ginástica, além de bancos e mesas, e também fez pintura artística no piso. O local ainda recebeu tratamento paisagístico.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, agradeceu a presença dos moradores, principalmente às crianças. “Fizemos este lugar para reunir as famílias e é muito bom ver a criançada brincando com segurança. Elas são o futuro”, disse Poliana, lembrando que sua equipe está trabalhando para levar as melhorias para toda a cidade.

“Vamos reformar todas as praças de Volta Redonda até o fim do ano que vem”, afirmou, lembrando que na sexta-feira (27), estará no bairro Belmonte para entregar mais uma área de lazer revitalizada.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que toda a cidade se transformou num canteiro de obras, que vão trazer muitos benefícios para a população. “Estamos reconstruindo Volta Redonda. Temos mais de 300 obras em andamento e isso pode causar algum transtorno. Mas asseguro que os benefícios serão grandes para toda a população. E para alcançar o sucesso, conto com essa equipe dedicada e competente conduzida pela Poliana”, ressaltou Neto.

Homenagem

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Conrado, também prestigiou a entrega da praça na Vila Mury. O projeto de lei que deu o nome de Agnello Ignácio ao local é da autoria dele e foi sancionado pelo prefeito.

“Na época, fiz uma pesquisa de opinião com a comunidade e todos aprovaram a escolha do homenageado”, contou Conrado, agradecendo a presença dos familiares do Sr. Agnello.

Dona Degmar, viúva do homenageado, agradeceu à homenagem e lembrou a trajetória do marido. “Ele chegou a Volta Redonda aos 14 anos, trabalhou em farmácias e se tornou um comerciante, podendo gerar empregos no município. E, até hoje, a família está à frente dos negócios, ajudando na geração de renda para muitas famílias”, falou.

O presidente da Associação de Moradores da Vila Mury e Limoeiro, Ramon Adão, parabenizou Poliana Moreira pelo trabalho que vem desenvolvendo em toda cidade com sua equipe. “Neste Dia do Engenheiro Civil, quero destacar que você escolheu a profissão certa. Por sua competência e dedicação, parabéns novamente”, disse.