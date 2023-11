Município conta com 32 Cras, que realizaram mais de 114 mil atendimentos entre janeiro e setembro deste ano - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/11/2023 10:31

Volta Redonda - Funcionando como uma porta de entrada para a assistência social e como acesso a muitos serviços públicos, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), equipamentos da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), ofertam diariamente uma série de ações, programas, projetos, atividades, entre outros serviços à população de Volta Redonda. O município conta atualmente 32 unidades de Cras em funcionamento, e neles foram realizados mais de 114 mil atendimentos entre janeiro e setembro deste ano.

“A assistência a quem mais precisa chega principalmente pelos Cras. É no centro de referência que o morador busca o primeiro atendimento, querendo saber sobre um benefício do Governo Federal, um auxílio jurídico, ajuda para se capacitar e retornar ao mercado de trabalho, uma atividade de convivência, dentre outros atendimentos. É voltado para um público que está vulnerável socialmente, e o papel do Cras é levar esse atendimento para os bairros, facilitando o acesso dos moradores aos serviços”, afirmou a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

Nos Centros de Referência de Assistência Social são ofertados serviços socioassistenciais para a população ou indivíduo que esteja em vulnerabilidade social, ocasionado pela pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, de relacionamento familiar ou comunitário, e de pertencimento social. No público-alvo do atendimento estão ainda a pessoa com deficiência (PCD), idosos, pessoas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) ou não beneficiários do programa Bolsa Família.

De acordo com o Departamento de Proteção Básica (DPB), que coordena os Cras, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e nessas unidades os usuários têm suas necessidades e potencialidades identificadas, após uma avaliação técnica com os profissionais de serviço social e psicologia, sendo encaminhados para a rede de serviços.

O que é oferecido nos Cras?

Um dos serviços mais procurados pelos moradores que vão aos Cras em Volta Redonda é o cadastramento e atualização no CadÚnico, que é a porta de entrada de diversos programas dos governos Federal, estadual ou municipal. Ele é a principal fonte de registro sobre a situação das famílias de baixa renda do Brasil, sendo operacionalizado pelos municípios de forma gratuita para a população.

Dentre os serviços ofertados, destacam-se a inclusão e atualização cadastral, orientação sobre os benefícios do Cadastro Único, emissão de folha resumo, de carteirinha do idoso, consulta no sistema de pagamento do Programa Bolsa Família, entre outros.

Apoio às Famílias

Em Volta Redonda, os Cras contam atualmente com uma série de ações e programas desenvolvidos, dentre eles o Paif (Proteção e Atendimento Integral à Família) – serviço que envolve ações como atendimentos às famílias, visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços do Governo Federal, como os de saúde e educação.

No Cras o morador de Volta Redonda tem acesso também ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo os vínculos e a convivência. Por meio dele, os cidadãos podem participar de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, de acordo com a faixa etária.

Capacitação e mercado de trabalho

Para quem precisa de capacitação, seja para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, os Cras contam oficinas do Programa de Inclusão Produtiva, que capacitam e criam espaços de geração de renda para os moradores que tenham interesse em formação de associação, cooperativa, autogestão para geração de renda ou para o mundo do trabalho, minimizando os riscos de insegurança alimentar. E os alunos das oficinas podem vender suas produções nos quiosques do localizados no Mercado Popular da Vila Santa Cecília e na rodoviária.

As oficinas são realizadas até duas vezes por semana em cada unidade, no período de quatro meses – uma média de 26 oficinas por período –, sendo ofertadas cerca de 1,5 mil vagas para oficinas de: Artes com costura; Artes com materiais reciclados; Artes em vidros; Crochê; Artesanato em geral; Barbeiro; Cabeleireiro; Corte e Costura; Culinária; Designer de Sobrancelha; Estética; Garçom e Maitre; Manicure e designer de unhas; Depilação; Serigrafia e Trancista.

“Além disso, temos feito parcerias para que as empresas façam seleções e entrevistas de emprego nos Cras, aproximando o cidadão das vagas do mercado de trabalho e garantindo que mais moradores de Volta Redonda sejam os beneficiados com essas oportunidades”, acrescentou a secretária Carla Duarte.

Atendimento jurídico

A assistência gratuita nos Cras também conta com o “Advogado Social” –projeto que oferece acompanhamento jurídico, orientando as demandas reprimidas, atuando de forma preventiva a situações de vulnerabilidade e/ou risco social, para evitar rompimento dos vínculos familiares e relações sociais. A secretária Carla Duarte ressalta que o ‘Advogado Social’ contribui promovendo a mediação ou até mesmo mera consulta informativa, de forma a garantir e defender direitos fundamentais.

“Além das orientações jurídicas, o projeto também promove o acesso a quem tem direito ao seguro DPVAT, destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito. É um serviço fundamental e gratuito para quem mais precisa, dentre vários outros que são oferecidos nos Cras de Volta Redonda”, ressaltou a secretária Carla Duarte.

Mais quatro novos Cras

Para ampliar a cobertura desses serviços para a população, a prefeitura, por meio da Smac, está realizando obras para abrir mais quatro Centros de Referência de Assistência Social, chegando a 36 unidades no município. O mais recente, anunciado pelo prefeito Antonio Francisco Neto, é o Cras do Eucaliptal.

A ordem de serviço para início das obras foi assinada e o Cras Eucaliptal funcionará onde ficava a Residência Inclusiva, que hoje atende pacientes no bairro Brasilândia. O local passará por reformas e a previsão é que as obras fiquem prontas em três meses após o início do serviço; um investimento de mais de R$ 300 mil.

Além do Eucaliptal, estão sendo preparados para entrarem em operação os Cras dos bairros Jardim Cidade do Aço, Ponte Alta e Roma (Parque das Garças).